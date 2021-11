Le sentiment européen de quelques jeunes Finistériennes et Finistériens

Dans le cadre de la Conférence sur l’avenir de l’Europe, le parlement européen invite les citoyennes et citoyens à participer et à faire part de leur vision de l’Union européenne mais aussi de leurs souhaits sur l’évolution des institutions. Les jeunes interrogés par Breizh Europe Finistère vivent concrètement l’UE pour la plupart, du fait de leurs études ou de leur profession ; elles et ils voyagent ou ont voyagé dans d’autres pays de l’Union, parlent plusieurs de ses langues… et pourtant, toutes et tous n’ont pas vraiment le sentiment d’être avant tout citoyennes et citoyens d’Europe… le sentiment national, voire régional reste souvent premier !