Sonar Trans 2021 #7 : Le trio turc Lalalar sera là pour faire danser les Trans Musicales

Qui sont-ils ?

Le groupe s’est formé en 2018 à Istanbul. C’est le rassemblement de trois musiciens connus en Turquie, à la fois en solo ou en groupe. Le chef d’orchestre c’est Kaan, il gère les mélodies depuis son ordinateur portable, son sampler, ou son synthé. Ensuite il y a Ali au chant et à la basse, et Barlas sur la guitare électrique et au chant. Ali se permet une comparaison gastronomique pour décrire le groupe. C’est comme si 3 chefs ouvraient un resto. Leur but c’est d’abord de se faire plaisir, et ensuite de créer des goûts qui resteront dans les mémoires. Ils veulent essayer de nouvelles choses, faire peut-être des erreurs, mais surtout ne pas laisser les compétences rendre la musique ennuyeuse. Sur le profil Bandcamp du groupe, ils définissent leur musique. D’après eux, c’est à la fois la bande son d’une émission des années 80, une plongée dans la benne à ordure des western spaghetti psychédélique, de la funk anatolienne, des samples, et de l’électro brumeuse.

Reflet de la Turquie

Dans la musique de Lalalar, on trouve un reflet de la vie à Istanbul, et de ses dualités. Entre les palais et les bidonvilles, entre les arbres et le béton, entre le rock et l’électro, on a Lalalar. Vivre de la musique, en Turquie, c’est pas facile. Et encore moins en 2020. Ali confie que pour lui la musique, c’est un moyen de se sentir exister. L’objectif du groupe c’est de faire de la musique et parcourir le monde. Lalalar a pour l’instant sorti 7 singles, et 3 prestations en live sur leur chaîne YouTube. Mais ils préparent en ce moment leur premier album, donc on attend patiemment la suite.

Le groupe sera aux Trans Musicales le vendredi 3 décembre, au Parc Expo, et il partira ensuite en tournée entre la France, la Suisse, et l’Allemagne.