Sonar Trans 2021 #8 : l’envolée du jeune groupe quimpérois IA404 aux Transmusicales.

Ils sont prêts !

Bonjour et bienvenue dans sonar ! Aujourd’hui on sonde l’univers du jeune trio quimpérois IA404. Masqués, IA404 vient de sortir son dernier EP Inanna à l’occasion de leur passage sur scène aux Transmusicales de Rennes. Un véritable envol puisque qu’il y a un an le groupe s’était à peine révélé au grand public.

Le groupe s’est retrouvé en résidence aux trois coins de la Bretagne, en partie grâce aux festival des Trans qui les accompagne dans ce voyage initiatique, en collaboration avec la salle BONJOUR MINUIT à St-Brieuc, et le NOVOMAX à Quimper. Manager, chorégraphe, directeur artistiques, ils sont bien entourés et développent un projet autour de leurs compositions avec un objectif : se produire sur la scène de l’Ubu aux Transmusicales, édition 2021.

Etape 1, 3 jours à l’Ubu à Rennes où ils mettent en place les bases de leur show. Identité visuelle, montage scénique et répétitions des morceaux. Etape 2, 3 jours à Saint-Brieuc, sur le plancher de Bonjour Minuit. Perfectionnement, choix, donc doutes et remise en question, donc progrès. Etape 3, 3 jours au NOVOMAX, à domicile pour parfaire le show et enchaîner les filages. Fatigue, anxieté, c’est le métier qui rentre.

Aujourd’hui ils sont prêt, enfin espérons le. Prêts pour tout donner et nous partager Inanna. IA404 nous propose une musique pop-électro dansante, presque dub sur certain son, parfois presque techno. Et puis toujours, du chant, des paroles, de l’expression et on apprécie la voix claire de la chanteuse, qui depuis peu, nous dévoile son visage… Regardez le clip de “Fée”, leur morceau phare.

On vous parle d’un produit breton là, on est dans le local, et on est dans le bio. Pour plus d’information, rendez-vous sur mangerbouger.fr : ah ça pour bouger on va bouger, ils nous préparent un concert avec soin, où se mêleront leurs sonorités synthétiques, les percussions électrisantes et la voix claire et mélodieuse de la jeune chanteuse.

Machines biologiques ou humains mécaniques ?

Leur son électro-aiguisé correspond clairement à l’image futuriste et dystopique du nom du groupe. I404, une association de deux idées. Au départ le groupe s’appelle IA, pour intelligence artificielle… Pas mal comme nom sauf quand il s’agit d’être référencé sur la toile. L’IA est l’un des thèmes les plus en vogues de nos années et donc leur page est quasi introuvable ! Erreur 404, page introuvable… Ils ont donc rebaptisé sur trio « IA404 ». En tout cas IA404 est dans la justesse, et il n’y a pas de faux pas. Tout réside dans le travail d’équipe : des arrangements réalisés par les gars, les mélodies composées tous ensembles, et des textes écrits en anglais par la chanteuse elle-même

Machines biologiques ou humains mécaniques. Ces trois cyborgs sont différents, et c’est peut-être pour ça qu’ils cherchent à mieux se cacher. C’est en tout cas ce que suggère leur titre Hide Better, dans leur dernier EP Inanna.

Sonar c’est fini pour aujourd’hui, je vous laisse avec les cyborg bretons de la musique IA404!

Profil de IA404 sur les site des Trans