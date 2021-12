Thelma écrit à sa grand-mère et lui raconte comment est la maison dans laquelle elle se trouve et ce qu’elle y fait. L’émission a été réalisée au printemps dernier dans le sud de la France, et c’est grâce à Thelma que Radio Gribouille a commencé

Émission réalisée par Sarah Blumenfeld et Thelma

Sélection musicale par Thelma

Chanson : Mimi Cracra générique

Dessin : ©Thelma