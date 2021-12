Femmes et numérique, une semaine à Quimper pour ouvrir les champs des possibilités

Lors de la rencontre du 7 décembre 2021 et tout au long de la semaine en ligne, le public pourra rencontrer différentes intervenantes qui se sont lancées dans des projets liés au numérique. Que cela soit dans la cybersécurité, dans le développement de programmes, le webmarketing, les déclinaisons et situations professionnelles sont variées… Pour une majorité d’entre elles, le numérique n’avait pas été envisagé comme objectif professionnel initial : beaucoup de femmes, entrepreneuses ou salariées dans le secteur numérique se sont reconverties après avoir exercé un autre métier.

Conseils et contacts pour que les femmes se lancent dans le numérique

En plus d’ouvrir aux femmes les portes de cette branche professionnelle encore très masculine, l’événement Femmes et numérique a pour objectif d’apporter à toute femme qui souhaite se lancer des conseils et des contacts pour que son objectif professionnel se réalise.

Pour participer à cette semaine il faut s’inscrire directement sur le site internet de la Technopole Quimper Cornouaille. Le port du masque pour la journée en présentiel est obligatoire.

L’événement est co-organisé par la Chambre de commerce et d’industrie métropolitaine de Bretagne Ouest et l’ENI – école informatique