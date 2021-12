Fleurissement des pieds de mur, Le Faou prend des couleurs

Les avantages esthétiques et environnementaux des végétaux en ville

Le fleurissement d’un pied de mur offre plusieurs intérêts : l’aspect esthétique pour une Petite cité de caractère comme Le Faou, mais aussi des avantages environnementaux, comme celui de diminuer le niveau d’humidité qui peut s’accumuler à la base des murs et les fragiliser. En outre, les fleurs en ville attireront les insectes pollinisateurs et favoriseront la biodiversité.

Comment fleurir ses pieds de mur au Faou

Pour faire un fleurissement de pied de mur, il faut dans un premier temps ôter le revêtement de trottoir ou de chaussée et creuser à la rencontre du trottoir et du mûr ( pour le Faou sur 10 cm de large et 1 m de profondeur). L’opération sera réalisée par la commune à la demande des habitants à qui appartiennent le mûr, et à condition que l’espace laissé au trottoir reste toujours supérieur à 1 m 40 de large.

Par la suite, les plants seront mis en terre. Ils peuvent être choisis pour plusieurs raisons : leurs fruits, leur attractivité pour les pollinisateurs, leurs parfums ou bien leurs formes et couleurs. Il faut jouer avec les saisons en rassemblant dans un même pied différentes variétés qui fleurissent chacune à différents moments de l’année et qui se mettent en valeur les unes les autres par leurs formes et leurs feuillages.

La mairie du Faou et le Conseil d’architecture, d’urbanisme et d’environnement (CAUE) du Finistère sont à votre disposition pour des informations gratuites.