Comment Eau et rivières de Bretagne protège la biodiversité

Eau & Rivières de Bretagne se concentre sur les milieux aquatiques mais ce sont ceux dont la biodiversité est la plus menacée…ils ont perdu 90% de leur biodiversité ces 50 dernières années.

Des refuges grenouilles au bocage

La commission, suivant le souhait des adhérents, se concentre sur trois sujets :

Les refuges grenouille pour aménager et restaurer des mares et plans d’eau favorables aux amphibiens (une centaine de refuges sur toute la Bretagne) ; ce sont aussi bien des mares que des lavoirs, zones humides ou forêts humides ; les membres de ce groupe assurent l’entretien de certaines zones et dispensent des conseils.

Les poissons migrateurs (saumons, truites, aloses), sujet qui intéresse les nombreux pêcheurs membres de l’association ; en lien avec les APPMA, ils interviennent dans les comités de gestion des rivières, notamment pour fixer les quotas de pêche.

Un tout nouveau groupe “engagés pour la haie” se donne pour mission de préserver le réseau de bocage, notamment par le recueil d’informations sur la disparition des haies et talus (pour réaliser un cartographie précise) et par la diffusion des informations à tous les responsables d’aménagements ; une chargé de mission a été recrutée et le travail se fait en lien avec l’Office français de la biodiversité.

Des avis et des combats pour la biodiversité aquatique

La commission donne lieu à des rencontres et échanges, mais aussi des formations sur les sujets techniques (comme les ripisylves, végétation de berges), l’envoi d’infomations, et des listes de discussions où les débats entre membres de la commission sont parfois très intenses !

Les membres de la commission biodiversité peuvent aussi participer aux différentes instances qui gèrent les cours d’eau, les aménagements divers, zones Natura 2000, la cellule d’animation des milieux aquatiques du Département : ils apportent une aide aux orientations de gestion. Ils peuvent aussi répondre aux consultations et enquêtes publiques qui concernent la biodiversité des milieux naturels et aquatiques (en cas d’aménagement de pisciculture, de travaux de voirie ou autres).

La commission biodiversité mène aussi des contestations si besoin ; elle a ainsi obtenu gain de cause sur l’interdiction des pesticides dans les zones Natura 2000 ou la continuité écologique dans les rivières (suppression des obstacles qui empêchent les poissons migrateurs de passer). Actuellement, ses membres lancent l’alerte pour interdire toute pêche à la civelle (larves d’anguilles, très menacées) ; ils s’inquiètent aussi du régime d’écoulement des eaux des rivières, de plus en plus soumises aux “à-coups” hydrauliques (en raison notamment du changement climatique et de l’artificialisation des sols) qui menacent de très nombreux habitats écologiques des cours d’eau.