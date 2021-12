Faire de Brest une ville durable : densification urbaine

Comment développer l’espace urbain dans un contexte de crise environnementale et climatique ?

Quels choix pour la place de la nature, de la qualité de vie, de la résilience climatique, dans les décisions d’aménagement de la ville ?

La question est particulièrement épineuse à Brest, qui est à la fois une ville dense et bétonnée, une métropole au patrimoine naturel précieux, dont l’attractivité augmente !

Cette série documentaire de Radio U s’intéresse à la place de l’écologie dans l’urbanisme brestois, et explore des perspectives pour le développement d’une ville durable. Ce premier épisode est consacré à la problématique de la densification urbaine. Il s’agit de répondre a la demande grandissante de logement sans augmenter la bétonisation des terres naturelles et agricole, tout en préservant la qualité de vie des actuelles habitantes et habitants de Brest.