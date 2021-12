Ce vendredi 3 décembre 2021, le Bistrot accueillait en studio Gwennyn, notre voisine et amie, pour la présentation de son 7ème Album Immram. Dans cet album superbement illustré par des photographies en noir et blanc d’Eric Legret et dont toutes les poésies en Breton sont traduites en Français, la chanteuse finistérienne défend les causes qui lui sont chères : les femmes, la Bretagne, la langue bretonne et sa musique, le devenir des artistes, les générations futures…avec chaleur et optimisme.