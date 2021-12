La Brasserie du bout du monde et les bières de Terenez en transition

Depuis qu’il a lancé sa brasserie en 2013, Olivier Lallemand joue la carte du local, avec des distributeurs réguliers et de proximité : commerces de bouche, épiceries fines, restaurants, bars, caves ; on peut aussi louer une tireuse dans le cadre d’un événement familial. La Terenez et les autres produits de la brasserie du Bout du monde sont essentiellement distribués dans le Finistère (à 80%) le grand Ouest et le reste de la France grâce au Comptoir irlandais.

La gamme de la brasserie est artisanale. Elle n’est d’ailleurs pas la seule comme le constate Olivier Lallemand qui est membre du Syndicat national des brasseurs indépendants avec une soixantaine de brasseurs bretons et une vingtaine dans le Finistère ; il y en aura pour tous les palais !

La Brasserie du bout du monde aime aussi les expérimentations ; sur son site historique de Terenez, dans les anciens souterrains militaires, on teste le vieillissement de bières en fut de chêne (quelques mois), sous la marque Pen Hir. C’est aussi le site des préparations de commande. La brasserie est également implantée au Faou, zone de Quiella (avec une brasserie restaurant) et à Saint-Martin-des-Champs pour les rhums (non loin d’un autre lieu-dit Terenez). Une quinzaine de personnes travaillent sur l’ensemble des sites

Une société coopérative d’intérêt collectif pour développer la filière bière bio et bretonne

Depuis 4 ans, la brasserie a développé sa gamme bio, et adhéré au passage à la Maison de l’agriculture biologique du Finistère. Difficile d’être 100 % bio car il n’existe pas de levures de bière bio ; mais tout le reste l’est. Plusieurs bières Terenez sont labellisées AB : blonde, blanche, triple et bientôt l’ambrée, en format 75 cl. La Brasserie du bout du monde est adhérente de la Scic (Société coopérative d’intérêt collectif) la Malterie de Bretagne qui travaille à développer une filière bière intégralement bio et bretonne, depuis les grains d’orge cultivés jusqu’au brassage, en passant par le houblon. 1000 tonnes de malt d’orge seront produits dans la région par quelques 80 agriculteurs en 2022 ; deux trieurs-sécheurs de grains, les salariés et les brasseurs font aussi partie de cette Scic.

Recréer une filière de bouteilles consignées

Enfin, la brasserie du Bout du monde s’inscrit dans une démarche zéro déchet. Celle-ci passera par la consigne des bouteilles pour réemploi direct après lavage. Ce sera sous-traité par une autre Scic, émanation de l’association Distro, cofondée par Olivier Lallemand. D’abord les bouteilles de 75 cl, à terme celles de 33 cl… dans une logique d’économie circulaire. Pour (re)monter cette filière de consigne, il a fallu tout réfléchir : quel format de bouteille, quel étiquetage, quel réseau d’apport/collecte ? Il s’agit bien de réemployer les bouteilles et non pas de refondre le verre (ce qui demande beaucoup d’énergie). Le système sera opérationnel fin 2022.