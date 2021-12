Moment convivial avec La Soupape le 8 décembre 2021 à Logonna-Quimerc’h

L’écoute, l’association La Soupape en propose tout au long de l’année à toute personne qui en a besoin, notamment par téléphone au 06 47 66 30 97 mercredi de 8h à 12h, jeudi de 20h à 22h, samedi de 11h à 14h ; c’est anonyme et gratuit et au bout du fil, ce sont des éducateurs spécialisés.

D’autres rencontres conviviales auront lieu d’ici juin et la Soupape participera aussi aux semaines de la parentalité, à la journée départementale du Reap (réseau d’aide à la parentalité) le 3 février, et aux ateliers d’information sur la maladie de Parkinson une fois par mois pour les aidants et malades du territoire.