Sonar NoBorder 2021 #1 : La chanteuse franco-algérienne Dajzia Satour en concert au Vauban

Qui est Djazia Satour ?

Djazia Satour est née à Alger, elle arrive en France, à Grenoble, à 10 ans. Elle commence la musique en faisant les chœurs du groupe Gnawa Diffusion. Ensuite elle crée son premier groupe MIG, un groupe de trip-hop électro. Le groupe arrive à se produire sur scène pour quelques premières parties et des plateaux télé. Elle finit par se lancer en solo pour explorer d’autres styles comme la soul et le blues. Elle avait commencé le chant naturellement, sans y réfléchir, et c’est vite devenu un besoin vital. À 15 ans elle a pris la décision de tout miser sur la musique, et son père a été un des rares à la soutenir dans son projet. Dans sa musique, Djazia Satour parle de dépossession, d’exil et d’errance. Elle parle aussi du temps qui passe, ou encore d’amour. Et même si elle a un parolier qui écrit ses chansons, elles raisonnent tout de suite en elle, et elle n’a pas besoin de se les approprier, parce qu’elles sont écrites spécialement pour elle.

L’album Aswât

La chanteuse propose une musique folk traditionnelle d’Algérie avec des inspirations plus moderne, de la pop à l’indie folk. En 2010 elle sort Klami, un premier EP auto-produit de 6 titres. Puis elle publie un premier album Alwane, et en 2018 elle sort Aswât, l’album que je vous présente dans ce Sonar. Dans Aswât, Djazia Satour a préféré utiliser des instruments acoustiques traditionnels, à la place des samples qui étaient utilisés dans Klami et Alwane. Elle s’est armé de banjo, de mandole, ou encore de bendir pour la composition des morceaux. Elle passe donc de sonorités actuelles à des morceaux qui rappellent la musique traditionnelle Algérienne. Sans pour autant parler de retour aux sources, car comme elle le dit, elle n’a rien déterrée, c’est un style encore très en vogue en Algérie.

Si vous êtes convaincu, prenez vos billets pour le concert de Djazia Satour, jeudi 9 décembre au Vauban, dans le festival NoBorder !