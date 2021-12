Découvrir le Finistère en hiver

Le Finistère d’hiver ne manque pas d’atouts : éléments naturels vivants et stimulants, océan animé par les tempêtes, ciels contrastés, villes historiques qui se parent de mille lumières et couleurs, nombreux restaurants, cafés où l’on peut déguster au coin du feu…

Pour vanter les charmes de notre département et susciter un tourisme hors-saison, l’agence d’attractivité du tourisme et du nautisme Finistère 360° lance pour la deuxième fois sa campagne “Escales d’hiver en Finistère”. Ciblée vers les populations du Grand Ouest et la diaspora bretonne, elle se concentre sur trois sites :

Les monts d’Arrée… et leurs légendes : un cadre naturel grandiose qu’on peut sillonner en suivant les histoires, ateliers et spectacles de l’association Addes à la rencontre des personnages fabuleux du Centre-Finistère, si spécifiques !

Le Pays de Cornouaille : Quimper, Locronan et leurs illuminations, mais aussi les savoir-faire des artisans alentour (textile, gastronomie) snas oublier l’hôtellerie haut de gamme

La Côte des légendes, univers maritime par excellence avec ses grandes plages, ses récifs, son marnage, et des sites remarquables et très animés même l’hiver, comme Meneham

En ce moment, Finistère 360° participe au Nautic, salon nautique de Paris et y présente le futur Tour du Finistère à la voile (du 25 au 30 juillet 2022) mais aussi les entreprises finistériennes du nautisme et leurs innovations, ainsi que les opérations de requalification urbaine des ports.