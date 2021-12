Faciliter le dialogue social dans les petites entreprises du Finistère

Les Observatoires d’analyse et d’appui au dialogue social et à la négociation sont nés juste après la réforme des instances du dialogue social (anciennement Délégués du personnel, Comité d’entreprise, Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail) en Comité social et économique (CSE). Le CSE est obligatoire pour les entreprises de plus de 50 salariés. Pour les plus petites, l’ODDS est un organisme qui peut être très utile, et qui existe donc dans chaque département.

Peu de négociations et d’accords dans les petites entreprises, très majoritaires dans le Finistère

Dans le Finistère, 97 % des entreprises sont des PME ou TPE, y compris des entreprises de l’économie sociale et solidaire comme des associations employeuses. Cela concerne 43% des salariés finistériens mais seulement 10% des accords conclus chaque année entre dirigeants et salariés.

Laurence Garrigues-Kerhascoët représente le Medef 29 (une des 5 organisations patronales représentées dans l’ODDS 29) et elle préside actuellement l’Observatoire du dialogue social Finistère ; Jérôme Melchior, président de l’union départementale CFE CGC est l’un des 5 représentants des syndicats dans l’Observatoire. Un représentant du ministère du travail via la Dreets (Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités) siège également dans l’ODDS 29 qui se réunit régulièrement.

De multiples thèmes traversent un monde du travail en pleine évolution

Comme son nom l’indique, l’Observatoire a d’abord pour rôle d’analyser l’état du dialogue social au sein des entreprises chaque année. Toute organisation syndicale ou professionnelle peut aussi saisir l’Observatoire dans le cadre d’un conflit social ou d’une négociation collective, pour se faire aider. Enfin, l’ODDS fournit accompagnement et expertise juridique aux entreprises de son ressort dans le domaine du droit social.

Le dialogue social, entre employeurs et employés, c’est théoriquement lui qui forge l’organisation du travail, qui dessine la vie au sein des entreprises. Plus facile à dire qu’à faire… dans de petites unités parfois dépourvues de service des ressources humaines, où les gérants ont peu de temps et où le personnel n’est pas représenté par un syndicat. En outre, l’entreprise est poreuse aux transformations plus globales de la société. La pandémie de Covid 19 a ainsi laissé sa trace : dans son bilan 2020, l’ODDS 29 a ainsi constaté que la plupart des accords conclus en Bretagne portaient sur le télétravail (avant la crise sanitaire, les négociations concernaient surtout l’épargne salariale). Par ailleurs, ce dialogue a souvent eu lieu à distance, par plateforme numérique, ce qui en soi était une nouveauté.

Certains sujets sont plus spécifiques au Finistère, comme ceux du logement ou de la mobilité des salariés, notamment dans les territoires côtiers : les prix de l’immobilier s’envolent, les transports collectifs sont rares et les entreprises peinent à embaucher dans certains métiers comme l’hôtellerie-restauration. La saisonnalité de travail ajoute à la précarité et à la faible attractivité de ces postes.

Les aspirations des salariés ont par ailleurs évolué et le dialogue social ne doit pas se limiter au seul salaire : santé psychique, épanouissement personnel, inclusion des personnes en situation de handicap ou de minorité, besoin de sens et d’un travail en accord avec ses valeurs, etc. Autant de questions qui seront abordées lors du colloque que l’ODDS 29 organise le 13 décembre 2021 à Quimper sur le thème “attractivité et dialogue social”.