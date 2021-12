Sonar NoBorder 2021 #2 : Femi Kuti, le prince de l’afrobeat, brillera par son absence

Il a le beat dans le sang

Bonjour et bienvenue dans Sonar ! Sonar spécialement consacré à la 11eme édition du festival No Border qui se tient à Brest jusqu’au 11 décembre 2021. Aujourd’hui on vous parle d’un artiste qui a le beat dans le sang, c’est bien Femi Kuti.

Son album Stop the Hate avec le label partisan records sorti dernièrement est un diamant d’Afrique qu’il nous partage aux côtés de son fils Made Kuti, avec qui il a formé le groupe The positive Force. Ils honorent totalement la magie du grand-père Fela Kuti ! Celui là même qui a popularisé dans les années 70 l’afrobeat, savant mélange de musiques traditionnelles nigérianes, de jazz et de funk sur toute la planète. Femi continue sur la lancée de son père tant sur le plan musical que dans son combat politique. Il dénonce la corruption, la dictature et l’emprise des multinationales à travers ses chansons. Il rassemble de nombreux musiciens nigérians et à travers sa musique, cherche à mobiliser les africains autour de l’idée d’une Afrique unie.

Pour avoir joué dès ses 17 ans dans le groupe de son père, Femi Kuti est un saxophoniste aguerri. Il est surtout aujourd’hui un grand leader et nous montre sur scène une énergie incroyable ! Il transpire et nous fait transpirer pendant des heures.

Imaginez vous dans la foule avec vos amis. Quelques centaines de personnes et sur scène, une dizaine de musicien venant d’un autre continent qui s’exténue pour donner la meilleure musique morceau après morceau.

Imaginez-vous que Femi annonce la chanson Pa Pa Pa, pendant que ses musiciens commencent… de quoi entrer en transe avec ses amis.

Désolé Femi

Mauvaise nouvelle pour vous chères auditrices, chers auditeurs. Femi Kuti et son groupe qui devait se rendre à Brest pour un concert au festival No Border, ne viendra pas. L’affolement planétaire pour le virus qui fait tousser a eu raison de leur tournée. Les frontières internationales se sont fermées sur notre espérance : il ne sera pas possible cette année de se faire plaisir en dansant sur la musique nigériane. Et la peur de mourir a achevé notre envie de vivre. Désolé Femi, on aurait aimé t’accueillir à Brest !

Femi Kuti est donc un représentant international de la musique africaine, et un militant politique à travers ses chansons. Partisan de l’amour et combattant de la paix, il cherche à tout prix à arrêter la haine.

« Stop de hate », un cri de désespoir et un appel à tout les spectateurs. Par vos actions, par vos paroles et par vos choix, éloignez vous de la haine et œuvrez pour la paix.

Sonar c’est fini pour aujourd’hui, on se retrouve bientôt pour une nouvelle découverte musicale.

En attendant, Stop de Hate, de Femi Kuti and the Positive Force !

Kenavo !