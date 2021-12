Sonar NoBorder 2021 #3 : Le groupe Crimi nous présente leur soul de Sicile

Qui se cache derrière Crimi ?

Crimi c’est avant tout le projet du chanteur saxophoniste Julien Lesuisse, Lesuisse c’est son nom, mais il est français, par contre sa grand-mère est sicilienne. C’est pour ça qu’il a grandi dans un milieu gorgé de culture sicilienne, qu’aujourd’hui il chante dans le dialecte sicilien, et que, dans sa musique, il reprend les airs traditionnels que sa grand-mère fredonnait. Julien, a grandi à Lyon. Il a fait partie des groupes Mazalda, un collectif de musique raï de Lyon, et de la Squadra Zeus, un groupe français qui reprend des chansons du sud de l’Italie. Mais l’envie d’écrire et de chanter a pris le dessus et c’est pour ça qu’il y a 4 ans, il crée le groupe Crimi. Julien a baptisé son genre musical la « Soul de Sicile », c’est surtout un mélange de chants traditionnels siciliens, avec du raï, de la soul, et on peut entendre des ressemblances avec la funk ou avec le rock. Même si Julien ne se considère pas comme un connaisseur ou un fan de rock, au final il accorde peu d’importance aux genres, il fait sa musique comme il la ressent.

En 2021, Crimi sortent leur premier album Luci e Guai, ça signifie « Lumière et embrouilles », pour dire que rien n’est aussi facile que ça en a l’air.

Chi Ci Talia ?

Crimi ont sorti un clip pour le morceau Chi Ci Talia ?. C’est une chanson qui parle d’un amour compliqué, et le clip est réalisé par le breton Tangui Le Cras. Tangui s’est reconnu dans l’histoire de Julien. Parce que, que ce soit sa grand-mère qui est bretonne, ou celle de Julien qui est sicilienne, toutes les deux ont enfoui leur langue et leur culture, pour être assimilée par la France. Et deux générations plus tard on a les petits enfants qui viennent déterrer cette culture, parce que c’est leur histoire. Le clip est en noir et blanc, tourné dans un petit village en Normandie, assez neutre pour qu’on puisse l’imaginer autant en Sicile qu’au nord-ouest de la France. Dans ce clip, on voit une troupe qui interprète une Nenia, un défilé funèbre typique de Sicile.

Pour voir Crimi en concert, ça se passe samedi 11 décembre à La Carène, à Brest