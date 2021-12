Des chemins à la maison de l’archéologie de Plussulien

En plein cœur de la Bretagne se cache la métadolérite, une des premières roches exploitées au Néolithique pour sa grande résistance aux chocs. Des fouilles réalisées à la fin des années 70 ont mis au jour des ateliers d’extraction et de débitage ayant permis le façonnage de plusieurs millions de haches exportées dans tout le Massif armoricain et à travers l’Europe pendant près de 1500 ans.

Un espace muséal pour raconter l’histoire de la hache polie

Au début des années 2000, le conseil général des Côtes d’Armor en lien avec le Service Régional d’Archéologie entreprend de mettre en place une signalétique sur le site naturel de Quelfenec et réaliser un parcours de découverte du filon. Quelques années plus tard, portée par l’association des chemins de l’archéologie, un local est ouvert dans le bourg de la commune, une première exposition y présente l’histoire complète du site. Sa découverte archéologique, son exploitation au Néolithique et la fabrication d’une hache polie. S’ajoute à cette exposition quelques informations sur les sites mégalithiques environnant.

Une scénographie revisitée avec du numérique

Chaque année l’association mets en place de nouveaux projets. L’espace muséal est devenue la maison de l’archéologie. Un lieu pour accueillir les publics avec une salle d’exposition, relatant l’histoire de la hache polie et permettant de découvrir des objets retrouvés en fouilles sur le territoire, munie de quelques outils numériques comme une tablette tactile qui propose des vidéos d’archéologie expérimentale. Une salle de projection, sert aussi pour les ateliers pédagogiques et un couloir du temps explique la géologie du site. Après un film, une nouvelle scénographie, des outils numériques, pourquoi pas une publication ? Une mallette pédagogique ? Les idées fourmilles pour développer ce lieu et faire connaître les haches de Plussulien à nouveau à travers toute l’Europe.

