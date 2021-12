Le Slavez-vous ? L’Arménie

A cheval entre l’Europe et l’Asie, l’Arménie se situe au cœur de la région du Caucase. Indépendant depuis la chute de l’URSS, le pays a été façonné par une Histoire d’une richesse exceptionnelle et singulière. Voyager en Arménie, c’est admirer le mont Ararat, se rendre dans des monastères reculés au cœur de panoramas époustouflants, découvrir des sites antiques et des villes millénaires, et partir à la rencontre d’une population chaleureuse et accueillante.