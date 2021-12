Au hameau de Run ar Puñs, la rénovation est écologique et participative

Le projet du hameau de Run ar Puñs est vaste ; la rénovation aura donc lieu par étapes. Le premier chantier concerne la grande maison qui accueillera au rez-de-chaussée un espace convivial avec cuisine et scène pour les petites formes, apte à recevoir du public. Aux deux étages, des chambres partagées et individuelles pour 14 personnes, artistes en résidence. L’équipe de Rapass a fait le choix d’une rénovation avec des matériaux écologiques et des artisans locaux. Pour enduire les murs de pierre de cette maison, en intérieur, c’est le choix du mélange chaux-chanvre qui s’est imposé.

Jean-François Boussard, maçon spécialisé dans la rénovation traditionnelle à Telgruc-sur-Mer, dirige le chantier. Il est aidé par ses deux employés et, pour la première fois, par une équipe de bénévoles qui participent tour à tour, certains parce qu’ils sont adhérents de Run ar Puñs depuis longtemps comme Simon Pétillon, d’autres parce qu’ils souhaitent se former à la technique de l’enduit chaux-chanvre. Pendant la première session, 16 bénévoles, femmes et hommes auront consacré 420 heures au chantier.