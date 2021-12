Bel Air de Forro en résidence à Run ar Puñs

Au départ, il y a deux Brésiliens exilés en Bretagne, Mariana Caetano, chanteuse originaire de Rio de Janeiro et Marcelo Costa, percussionniste de São Paulo qui se sont forcément croisés… Et Mariana entend parler d’un accordéoniste breton qui sait jouer le Forro, danse emblématique du Nordeste brésilien : c’est Yann Le Corre qui a découvert cet univers musical sur place, au Brésil.

Depuis 2012, ils explorent d’autres pans de la tradition musicale et des danses du Nordeste au sein de Bel Air de Forro : le Xote – autre danse de couple comme le Forro, la Ciranda – danse en ronde – , le Coco – danse de plage – et même la Quadrille – danses de la fête de la Saint-Jean. Autour de la voix ardente de Mariana, l’accordéon se mêle aux percussions : triangle, tambourin et zabumba. La bonne humeur est de rigueur. De plus en plus, Bel Air de Forro expérimente sur scène ses propres compositions. C’était le cas lors de cette résidence artistique à Run ar Puñs.