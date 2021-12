Ce vendredi 10 décembre 2021 à 17h00…en direct et sans filet !!! Une émission sans prétention…un peu de poésie…un peu de chansons (quelques nouveautés et quelques « anciennetés » ) ainsi que des textes de Bernard Dimey, Francis Blanche, Victor Hugo, Georges Fourest et Raymond Devos lus par Alain, Sebaa et Sancho.