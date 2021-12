Sonar NoBorder 2021 #5 : le trio FLEUVES crée la surprise au Festival No Border

Bonjour et bienvenue dans sonar ! Dernière émission spéciale consacrée au festival Noborder, aujourd’hui on vous parle du groupe Breton FLEUVES, au pluriel. Surprise pour les brestois, parce que le groupe n’a été programmé qu’à la dernière minute en remplacement de Fela Kuti.

Odyssea, traversée de l’océan

En 2021 ils ont sorti un 3eme projet, un EP de 4 titres en compagnie de la chanteuse Sarah Floc’h. Ce projet s’appelle Odyssea, une traversée de l’océan, sur le Label l’apprentis producteur

Le trio est breton, la chanteuse chante breton, on est dans du folklore, mais pas du tout traditionnel samedi à la Carène.

Fleuve c’est donc au pluriel, car ils sont trois : il y a l’Aulne, l’Elorn, et la Penfeld. Sans rire, il y a Samson Dayan à la basse, Romain Dubois au clavier, et Emilien Robic, Sonneur breton jouant du treujenn gaol. Le treujenn gaol, selon le site internet des sonneurs Tchok, c’est la clarinette qui parle breton ! Registre, aigu, attaques, mordantes, les sonneurs bretons se sont appropriés la clarinette au XIXème siècle qu’ils trouvaient ressemblante à un trognon de chou : ils l’ont donc baptisé treujenn gaol.

Cette parenthèse sur les instruments bretons nous apprend ou nous rappelle les bases. Aujourd’hui les pratiques ont évolué et Emilien a pris la clarinette basse pour des sons graves. FLEUVES revisite en compagnie de Sarah Floc’h un classique du folklore du pays, Me’zO Ganet E Kriez Ar Mor !

FLEUVES nous donne envie de sortir du lit

Bien qu’assez peu connu du grand public, FLEUVES est un groupe reconnu et connu dans la sphère des artistes bretons.

On pourrait comparer ça à ceux qui sont champions du monde de lancer d’avions en papier mais ça serait malvenu : si la langue bretonne et si soutenue, c’est que malgré sa pratique décroissante, de très nombreuses personnes et associations se battent pour sa reconnaissance plus forte et son développement.

Tout à fait logique, quand on sait l’histoire et la culture qu’elle porte en elle. Bref, les Fleuves ont sorti 2 albums sur le label Coop Breizh très quali et ont tourné dans presque toutes les Fest Noz et les festoches de la bretagne depuis leurs débuts en 2013.

Fleuve c’est doux, ça donne envie de danser, comme l’illustre le très beau clip de Me’zo Ganet tourné au port de commerce de brest. Belle Perf ! Les vibrations de l’anche vous envoute, les nappes du rhodes vous enveloppent, et vous vous sentez bien. Vous dansez en souplesse.

Fleuves, c’est une musique qui coule de source, et ça donne envie de sortir de son lit.

Fini les jeux de mots, je vous laisse avec Galv ar Sorcerez, extrait de l’Ep Odyssea.

A bientôt dans sonar, et même si c’est plus à la mode, j’vous fais une bise !