Breizh Gamelle, des tartes et des gamelles pour le déjeuner

Cette interview s’inscrit dans le cadre projet jeune. Projet ayant pour but d’aider des jeunes du Finistère à se lancer. Nous retrouvons donc ici, Breizh Gamelle jeune tarterie qui devrait ouvrir ses portes en Janvier 2022. Cette tarterie à pour objectif, et pas des moindres, de produire le moins de décher lors de la conception et la dégustation des plats. Pour se faire les plats seront placé dans une gamelle ( la vôtre ou celle prêter par le restaurant), les couverts seront comestibles à la fin de votre repas. Les produits utilisés sont pratiquement tous issus de partenaire locaux.

La subvention offerte par projet à permit de financer une partie de cette tarterie auquel c’est ajouté l’argent récolté par Kimberley Conte grâce à la cagnotte en ligne Kengo (cagnotte finançant les projets bretons).