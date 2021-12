Comment lutter contre les dérives sexistes dans le monde de la musique en Bretagne ?

Différents réseaux professionnels comme Supermab, l’Orange Bleue ou Astropolis travaillent ensemble pour prévenir et guérir les violences sexistes et sexuelles en milieu musical et festif. Car ni les concerts ni les festivals ne sont épargnés par ces comportements. Plus généralement, il s’agit de lutter contre les comportements de domination envers toute minorité sexuelle, y compris les personnes LGBT+.

Ces actions sexistes peuvent prendre diverses formes, de la simple remarque « sur le ton de la blague » à l’agression avec violence physique. Lors d’une journée de travail collectif, les partenaires se sont interrogés sur différents points :

Quels dispositif légaux et sociaux peuvent être mis en place au sein des entreprises ?

Comment protéger les festivalières et festivaliers qui se rendent aux événements ?

Si crime ou préjudice il y a, jusqu’où l’organisation peut-elle accompagner les victimes ?

Se sont ces questionnements et les actions qui en découleront qui pourront à terme inverser la tendance, dans le milieu de la musique comme dans d’autres milieux festifs.