Les Transmusicales 2021 dans le rétro

Les Transmusicales étaient de retour pour une édition presque « comme avant ». Zaccari et David, les 2 reporters musicaux de Radio Evasion étaient sur place, afin de sentir le retour de la foule dans le Parc Expo.

Une année sans les Transmusicales, c’est bizarre. En temps normal, c’est le moment où on part à la pêche aux découvertes. Les Trans, c’est un peu une chasse aux frissons musicaux. Dans un petit coin de la tête, on espère toujours prendre une claque musicale venue d’on ne sait-où, et repartir avec une liste d’artistes à rentrer fissa en programmation. Pour nos 2 reporters, c’était encore plus spéciale… Après 2 ans de pandémie (Quoi ? Déjà ?), c’était pour ainsi dire une découverte complète. Des backstages au festival lui-même. Bref, la grande aventure ! David et Zaccari avaient pour missions : de ne pas revenir les mains vides, de nous raconter leur week-end à Rennes et de revenir avec de chouettes interviews et c’est le cas.

3 interviews : IA 404, Brieg Guervenno, Ladaniva

Dans ce LEM, on découvre le groupe quimpérois IA404. Le projet est propulsé et mis en avant par le Novomax et bénéficie également de l’accompagnement des Trans. Nos 2 reporters ont été conquis. La suite nous emmène du côté de Saint-Brieuc, c’était un coup de coeur avec le festival en lui-même, il s’agit de Brieg Guervenno. Son dernier album est un bijou folk chanté en breton. Enfin Ladaniva, mené par la chanteuse arménienne Jacqueline Baghdasaryan et le multi-instrumentiste français Louis Thomas a accepté de répondre aux questions de nos reporters présents sur place.