Avec Julius, la jeune chanteuse belge Meskerem Mees nous emmène en ballade…

Bonjour et bienvenue dans sonar ! Aujourd’hui on vous parle d’une très jeune artiste flamande, Meskerem Mees qui vient de sortir son premier album, Julius, sous le label indépendant May Way Records.

Vive les ânes

Julius c’est le nom de son âne, dans la maison de ses parents, et elle l’affectionne particulièrement. En même temps, quiconque a déjà rencontré et connu des ânes sait combien on s’attache à ces animaux amicaux et compréhensifs. Bon parfois on s’arrache les cheveux oui, bon. Dédicace à Julius parce que l’album de Meskerem est vraiment chouette.

A 22ans, elle sort cet album accompagné par sa copine de collège Febe, violoncelliste. C’est simple, épuré. De la folk à la guitare et à la voix, du violoncelle. Une recette qui nous fait vibrer et qui fait vibrer aussi ces textes, simples et poétiques.

Elle est jeune certes, mais on parle pas d’une meuf qui perce sur The Voice. Elle fait de la musique pour passer le temps et c’est tant mieux si ça marche. Suite à la sortie de son premier single Joe, les ondes radio flamandes se sont affolées. Faut dire qu’elle nous met doux avec sa voix.

Le plus touchant ce sont ces textes, empreints d’amour, de nostalgie, à la fois dans la poésie et dans le récit. On écoute tout de suite son deuxième single, Seasons Shift, ou elle raconte une séparation amoureuse, tellement belle que ça nous donnerait bien le courage de le faire. Oh et puis finalement je me casse, laisse moi être seul un peu et fiche moi la paix ! On restera un souvenir.

Vous pouvez regarder Seasons Shift de Meskerem Mees ici :

Son album Julius, vous l’avez entendu c’est du brut, c’est l’essentiel de la folk. Si on lui donne une petit côté Joni Mitchell, elle se défend et préfère Kamya Dawson. Dans tout les cas, il faut aussi aller écouter Joni Mitchell et Kamya Dawson. En termes de folk on est vraiment sur du top niveau.

Chercher l’inspiration dans l’aventure

La jeune chanteuse en est venu à sortir son premier album après le choix d’une année de césure dans ces études ennuyeuses. Elle a donc voyagé, expérimenté, découvert le monde et à travers ses aventures elle a bien sûr écrit plein de textes. Véritable poétesse, il lui faut donc aller chercher l’inspiration dans l’aventure, dans le différent.

Dans la foulée de son année de césure, au commencement de son projet, elle a eu l’occasion de se produire devant ses amis, ou dans les nombreux bars de sa ville, Gand. Mais la pandémie a tout arrêté et elle a du retourner chez ses parents. C’était chouette, elle était avec Julius, avec les poules, elle pouvait lire, se promener, ne rien faire, mais un petit problème : quand il ne se passe rien c’est quand même dur de créer quelque chose d’intéressant.

Aujourd’hui Meskerem rencontre le succès sur les ondes, et peut enfin se produire sur scène. Programmée aux Pays-Bas, en Belgique en Suisse mais aussi en en France à Paris, une belle tournée est promise pour cette jeune chanteuse. A quand dans le Finistère?

Un live parmi d’autres sur Youtube, appréciez sa voix. A bientôt dans Sonar !