Magon nous emmène dans un bleu profond avec son troisième album

Bonjour et bienvenue dans sonar ! Dans la chronique du jour, c’est Magon qui vient tout défrayer. Il vient de sortir son troisième album solo In the Blue, sorti sur le label T. Rex Recording, en partenariat avec le fameux Howlin’ Banana records !

Le nombre d’or des musiciens

Magon c’est pas le début de sa carrière. Originaire de Tel-Aviv, il s’installe à Paris en 2000 pour y vivre son meilleur millénaire et fait de la musique dans un duo connu sous le nom de Charlotte & Magon. En 2010 ils se séparent et Magon commence doucement une carrière solo.

Ce n’est qu’en 2019 qu’ il sort son premier album Out in the Dark. Un album très rock, très papier de verre, qui est un excellent début puisqu’en 2021 il sort son deuxième album, Hour after Hour. Plus doux cet album. Il le confie au public : sa femme est enceinte d’une petite fille, et puisqu’il compose à la maison bon, il va pas mettre à fond l’overdrive. Hyperactif, Magon vient de sortir In the Blue, son troisième album donc, alors que sa fille est née. Moins rock, plus pop, presque sucré comme du lait… Un album pour le moins éclatant.

En 10 titres, 10 chansons, Magon a l’ambition de vous faire voyager dans le bleu. Mais le bleu c’est quoi ? On a évoqué l’immensité de l’océan, c’est aussi la couleur de la note ultime, le nombre d’or des musiciens. Le bleu, c’est la tristesse et la nostalgie, c’est aussi la couleur de mon bonnet.

Ici on écoute In the Blue, la chanson éponyme.

Musique égal cuisine

On sent une cohérence dans l’album et en même temps une certaine simplicité. Simplicité assumée en toute décontraction. Faire compliqué c’est souvent relou, mais comment faire simple ? C’est simple, un bon rythme 4/4 à la batterie, des riffs de guitare très légèrement crunchy, une basse clean et rebondissante, et sa voix relax et nonchalante, qu’on peut comparer à celle de Lou Reed si on ose. On ose ? On ose.

2021 pour lui c’est une chouette année. Il est actif, il est heureux. Dans sa bulle, Magon vient à peine de sortir Hour After Hour et d’achever sa promotion qu’il sort le premier single the Willow avec un très joli clip tourné sous les tropiques en Tanzanie. En novembre 2021, il publie son deuxième single sur l’album. Egyptian music, un clip très différent ou il s’affiche avec son groupe. Ce fameux groupe qui fait la recette, et qui nous propose ce plat délicieux.

Lorsque vous écoutez une bonne musique, c’est donc un peu comme quand vous mangez une bonne cuisine. Et comme dans toute bonne cuisine, on vous propose un menu. Ici ce qui nous attire vers In the Blue c’est aussi la pochette, œuvre de l’artiste inuit Ningiukulu Teevee. Une pochette vraiment originale représentant sur un fond bleu un grand oiseau noir avec des bottes de neige, accroupi et recroquevillé sur lui même.

Sonar c’est fini pour aujourd’hui, on se retrouve bientôt pour une nouvelle découverte musicale ! découvrez le clip du single The Willow !