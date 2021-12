La Grande évasion est un programme lancé par le musée de l’ancienne abbaye de Landévennec en 2017. Il consiste à proposer aux enfants hospitalisés qui ne peuvent se déplacer au musée, des ateliers de création artistique. Les thèmes sont en lien avec les expositions ou événements du site de l’ancienne abbaye.

Cette année le thème était donc « Crêpe ou galette ». Marion Le Bec artiste peintre, propose des ateliers depuis 3 ans aux enfants et adolescents ( de 3 à 17 ans) des hôpitaux de Quimper et Brest. Cette année l’objectif était de concevoir des galettes (ou crêpes) garnies avec des assiettes cartonnées et de la peinture. D’autres artistes sont intervenus en 2021, comme l’enlumineur Eric Nguyen, ainsi que Soizig Billard, calligraphe, qui a initié les enfants à l’écriture à la plume, dont la technique inventée au Moyen-Âge, la caroline, est présente dans les manuscrits de l’abbaye.

L’équipe du musée de l’ancienne abbaye se charge de mettre en relation les établissements hospitaliers et les artistes peintres, musiciens ou calligraphes.

L’année prochaine la Grande évasion aura pour thème : l’an mille.