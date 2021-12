Nightmares On Wax présente son album le plus profond, Shout Out! To Freedom…

Diverses inspirations

George Evelyn est né à Leeds au Royaume-Uni, mais il habite maintenant à Ibiza. Et Nightmares On Wax, à la base c’était un groupe, avec Kevin Harper, ils ont commencé en 1989, mais finalement George Evelyn a fini la route tout seul. Evelyn pioche ses premières inspirations dans les sound-systems reggae, dans le principe du sample qu’a été ramené par le hip-hop, et dans l’électro avec le début des rave au Royaume-Uni. Il développe au fur et à mesure une musique down tempo, et s’approche de la soul et du jazz, autant dans ses compositions que dans les artistes qu’il invite.

L’album le plus profond qu’il n’ait jamais écrit

Shout Out! To Freedom… arrive après une pause musicale de 3 ans, de quoi ravir les plus grands fans de Nightmares On Wax. Et encore une fois, le DJ ne vient pas seul, il s’accompagne de tout plein d’invité, ce qui laisse juste 4 morceaux sur 15 ou il y a juste la composition de Nightmares On Wax. Et il a réuni tous ces artistes autour d’un thème commun, freedom, la liberté. Chaque artiste est venu donner sa vision de la liberté. Quand on écoute cet album, le temps ralentit, en même temps que le tempo. Et les cotés jazz et soul de Nightmares On Wax sont vraiment perceptibles. Avec par exemple le morceau de 7 minutes, 3D Warrior, porté par le saxophone du britannique Shabaka Hutchings, qui nous donnera l’impression qu’on est vraiment en plein milieu d’un album de jazz. L’album a été conçu dans des conditions très spéciales pour George Evelyn, parce qu’il avait peur d’avoir un cancer et qu’il était dans l’attente des résultats. Ce qui fait qu’il l’a travaillé comme si c’était son dernier, et que selon lui, c’est l’album le plus profond qu’il n’ait jamais écrit.