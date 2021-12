Voyage en terres de beurre avec Claire Arlaux

En France, le patrimoine permet d’établir un lien entre les générations, de faire connaître l’Histoire, de se servir du passé pour mieux appréhender le futur. Et plus qu’un enrichissement culturel, aujourd’hui, il apparaît comme une ressource pour le développement économique et touristique d’un territoire. À Spézet, entre Montagnes Noires et Monts d’Arrée, le patrimoine et plus spécifiquement le patrimoine culturel immatériel a été conservé.

Une association de sauvegarde du patrimoine spézetois

Depuis 1993, des bénévoles, habitants du territoire, œuvrent à la conservation d’un cérémoniel, le pardon au beurre de Spézet et protège sa chapelle du Krann pour le perpétuer. Des architectures, dites vernaculaires tels que fours et fontaines, mélange d’attachement à sa terre, à une tradition et un savoir-faire ancestral sont restaurées. Toutes ces connaissances sont transmises via des expositions, des évènements, différents outils de médiation, créés par cette association. L’Organisation des Nations Unis pour l’Éducation la Science et la Culture (Unesco) a adopté en 2003 une convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel (PCI) reconnaissant son rôle inestimable comme facteur de rapprochement, d’échange et de compréhension entre les êtres humains. Localement se sont tous ces gens investis dans ces structures associatives qui permettent en donnant leur temps, leur énergie, leurs connaissances de garder ces pratiques sociales qui procurent un sentiment d’identité stimulant chacun à s’intégrer dans une communauté et dans notre société.

Et pourquoi pas un musée du beurre ?

En 2004 est mise en place une exposition permanente « Histoires de beurre » qui comme son nom l’indique nous donne toutes les informations à savoir sur cet ingrédient indispensable à bon nombre de recettes bretonnes. Au fur et à mesure du temps, des objets ont été collectés par l’association, en particulier des barattes et grâce à Youenn Le Fur, spézetois, devenu ébéniste bénévole à sa retraite, toutes ont été restaurées. Cette exposition est la seule en Bretagne a présenter toute l’activité autour du beurre, de sa fabrication à son pardon. Après la restauration des vitraux de la chapelle, le prochain chantier de l’association concerne la remise au goût du jour de l’exposition et son devenir. Affaire à suivre !

Et en parlant de suite, nous vous invitons dans notre prochaine émission à continuer ce voyage en terres de beurre. Avec les fêtes qui approchent le beurre a toute sa place sur nos tables. « Truelle et sac à dos » c’est un moment convivial pour évoquer ensemble la médiation en archéologie et comme nous aimons le dire chez Art’Chéolab, « et l’archéologie devient histoires, parfois histoires de beurre ! » Tous les mercredis à 10h sur Radio évasion.