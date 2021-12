The Who en cette année 1971 se remettent difficilement du raz-de-marée qu’ils ont provoqué avec leur opéra-rock Tommy. La gueule de bois est carabinée pour le monde de la pop et du rock. Pour se libérer, Les Who délivrent un nouveau message au monde qui sera Who’s next (à qui le tour ?). L’album ferme la trilogie après Tommy et Live at Leeds.