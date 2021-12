Des Polars et des Notes #85 : La bascule…

Un grain de sable, une rencontre, un livre, ou bien plus grave, un meurtre, un suicide, pire encore rien, un non-événement, et votre vie bascule irrémédiablement. C’est, en quelques mots, le point commun des romans dont nous allons parler aujourd’hui, une galerie de personnages souvent fragiles, perturbés par une irruption imprévisible ou une rencontre anodine qui déclenche une cascade de réactions bien souvent incontrôlables.

Rome, une île-cimetière non loin de New York, Bruxelles, Montpellier, Stockholm, Los Angeles, un sacré périple juste avant cette fin d’année, qui s’accompagne de voyages intérieurs et des remises en question auxquels sont confrontés tous les personnages de ces excellents romans.

Bonne écoute !

Sommaire :

Livres

L’HOMME-MIROIR – Lars Kepler – Éditions Actes Sud – collection Actes Noirs.

Traduit du suédois par Lena Grumbach. Thriller

Interviews

Arnaud Friedmann pour LA FEMME D’APRÈS, à paraître aux éditions La Manufacture de Livres le 06 janvier 2022. Roman. Une non-agression fait basculer la vie d’une femme fragile…

Michel Moatti pour DOG ISLAND, publié chez HC Éditions (Hervé Chopin). Polar. À 18 km de New York, une île où personne n’entre ni ne sort, la poubelle secrète de l’Amérique…

Daphné Tamage part À LA RECHERCHE D’ALFRED HAYES, dans son premier roman à paraître le 6 janvier aux éditions Maurice Nadeau dans la collection Les Lettres Nouvelles. Roman. La rencontre de l’œuvre d’un scénariste et auteur américain va bouleverser la vie d’une jeune fille très ambitieuse…

La Zik

Bob Marley – I Smoke Two Joints, Brother Dege -Too Old to Die Young, Frank Zappa & The Mothers of Invention – Let’s Make The Water Turn Black, Joan Baez – Joe Hill.