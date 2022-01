Circonova, festival du rêve et de l’inexpliqué en Finistère

Encore une fois, on mesurera au festival Circonova, du 7 janvier au 3 février 2022, la diversité des arts de la piste qui se sont bien renouvelés ces dernières années. Certes, les clowns sont toujours là mais ils sont musiciens et quasiment muets, parlant avec leurs corps et leurs acrobaties (compagnie Bobine). Bien sûr, les acrobaties et équilibres se multiplient, mais ils se conjuguent avec humour ou poésie, ils se pimentent de salsa (Borderless) ; le théâtre, la danse, le cinéma s’en mêlent, la magie est aussi mentale, le chapiteau devient un silo…

Bref, l’idée de Circonova est d’étonner et d’enchanter ses publics, à Quimper, mais aussi Briec, Crozon, Ergué-Guaberic, Fouesnant, Penmarc’h, Plomelin, Pluguffan, Pont-l’Abbé et Rosporden, dans des médiathèques, au théâtre de Cornouaille ou sous un chapiteau traditionnel… Le cirque sous toutes ses formes et venu aussi bien de Guinée (cirque Mandingue), de Suède (100% Circus) que de Tanger (Fiq!) ou d’ailleurs.