David Linx en duo avec la Terre entière !

Bonjour et bienvenue dans sonar ! Ca va ? Aujourd’hui, place à la voix. La voix, la voix de David Linx qui a sorti tout dernièrement un nouvel album d’une beauté exceptionnelle. Cet album intitulé « Be My Guest – the Duos Project » est sorti sur le label Cristal Records.

The Duos Project

Il a été conçu de manière particulière. Sur chaque morceau le chanteur invite un musicien différent pour un duo. Le but : se découvrir et se dépasser à travers la musique des autres. Mondialiste et d’influences nombreuses, Be My Guest – the Duos Project est un bijoux du jazz vocal, vous ne devez pas le manquer !

Cet album arrive alors que David Linx a 56 ans, à un moment de grande maturité pour le chanteur, qui figure parmi les plus grands vocalistes de jazz. C’est un album aux mille couleurs. Sont invités : le guitariste vietnamien N’guyên Lê, le pianiste de tango argentin Gustavo Beytelmann, ou encore le joueur de mandoline brésilien Hamilton de Holanda. A chaque morceau un invité..

Il faut dire qu’il a le bras long. Immergé très tôt dans la musique grâce à son père, il rencontre le chanteur de jazz américain Mark Murphy alors qu’il est encore adolescent. Une rencontre déterminante qui lui permettra de trouver sa voie.

Actif depuis 1984, David Linx reste un artiste en constante évolution, ouvert sur le monde et l’extrême diversité des musiques qui le façonnent. La diversité des origines des musiciens avec qui il joue en témoigne. Ecoutons maintenant sur radio évasion son duo avec Hamilton de Holanda.

Pagina de Dor, un duo entre le vocaliste belge David Linx et le mandoliniste Brésilien Hamilton de Holanda ! Vous êtes bien sur radio évasion !

Maître dans son art

Très tôt, à l’âge de 10 ans, le jeune David Linx découvre les œuvres de l’écrivain noir-américain James Baldwin, qui le touchent et l’émeuvent. Il veut le rencontrer, et on peut dire que le destin l’arrange. En 1981, alors âgé de 16 ans, il l’aborde à Amsterdam, à l’occasion d’une lecture publique.

L’écrivain l’accueille dans sa villa en Provence, le considère comme un fils. Ils enregistrent ensemble une des toutes premières production de Linx : A Lover’s Question, où le jeune chanteur mêle sa voix aux poèmes de l’écrivain. 35 ans après, le même chanteur, passé maître dans son art, mêle sa voix tous azimuts. Maître c’est pas peu dire. David Linx est professeur de chant au Conservatoire Royal de Bruxelles.

SONAR c’est fini pour aujourd’hui. Je vous laisse écouter David Linx mêler sa voix à la flûte envoutante de l’ivoirien Magic Malik. Close to You, extrait de l’album « Be my Guest – the Duos Project » sur Radio Evasion