Des idées d’activités en famille dans le Finistère en janvier 2022 avec Récréatiloups

A la médiathèque de Landerneau

Les bébés lecteurs, chaque 1er et 3ème mardi du mois à 10h15 à la médiathèque.

-Le 1er mardi du mois : lectures d’histoires et comptines sur un thème

-Le 3ème mardi du mois : temps de lectures libres.

Prochaines dates de bébés lecteurs : les 18 janvier et 1er février.

L’heure du conte un samedi par mois à 11h, à partir de 2 ans.

Prochain rendez-vous le samedi 8 janvier

Toutes ces animations sont gratuites, sur inscription auprès de la Médiathèque

https://29.recreatiloups.com/mediatheque-de-landerneau/

Escapade dans les îles du bout du monde avec Penn ar Bed

Que ce soit Sein, Molène ou Ouessant, la compagnie maritime Penn Ar Bed dessert les îles toute l’année depuis Brest ou le port du Conquet .

Hors-saison : une escapade qui se prépare en amont !

https://29.recreatiloups.com/cie-maritime-penn-ar-bed/

Les parcs de loisirs couverts Ty Circus sont ouverts

3 parcs Ty Circus dans le Finistère : à Brest, Quimper ou Quimperlé pour les enfants de 1 à 12 ans.

En période scolaire, les parcs de loisirs Ty Circus sont ouverts les mercredis et week-ends.

Ils proposent également des formules anniversaires d’enfant.

https://29.recreatiloups.com/ty-circus-quimper/

Quelques idées de sorties en vrac :

Dimanche 9 janvier 2021 de 10h-18h : La Récré du Faou.

De nombreux jeux gonflables à disposition des enfants à partir de 3 ans

5€ pour les 3-10 ans / Gratuit pour les accompagnateurs

https://29.recreatiloups.com/sortie-enfant/la-recre-du-faou/

Samedi 8 janvier 2021 à 10h, atelier portage physiologique, pour apprendre à porter son bébé en écharpe à Brest avec Mon Royaume Arc-en-ciel.

https://29.recreatiloups.com/sortie-enfant/atelier-portage-physiologique-mon-royaume-arc-en-ciel/

L’ensemble Matheus fête ses 30 ans à l’alizé à Guipavas dimanche 9 janvier 2021 à 16h !

https://29.recreatiloups.com/sortie-enfant/les-30-ans-de-lensemble-matheus-concert-a-guipavas/