La Maison de la rivière et de la biodiversité de Sizun donne 4 conférences sur le climat en 2022

Marion Devilliers et Pierre Tandéo sont tous deux mathématiciens et travaillent autour du changement climatique ; l’une vit à Lopérec et travaille pour l’institut de météorologie danoise, l’autre vit à Quimerc’h et enseigne à Brest, et tous deux sont administrateurs bénévoles de l’association qui gère la Maison de la rivière et de la biodiversité de Sizun. L’association leur a laissé carte blanche et ils ont eu l’idée d’organiser quatre conférences sur le changement climatique, avec l’aide d’autres collègues spécialistes de la question. Les conférences auront lieu tout au long de l’année 2022, le vendredi de 18h à 21h, dans quatre communes du centre-Finistère pour toucher aussi de nouveaux publics. Chaque rencontre – gratuite – permettra une interaction entre les intervenants et le public et sera agrémentée d’un concert et d’une exposition.

Conférence 1 : le climat, qu’est ce que c’est ? 28 janvier 2022 à Sizun

Cette conférence présentera les bases pour comprendre le climat et ses différents composants : circulations atmosphériques, courants océaniques, état des glaces, etc. Il s’agira d’expliquer pourquoi le climat varie et qu’est-ce qu’un forçage climatique, ce que l’on peut apprendre des paléoclimats, quel est le rôle de la cryosphère (glaces) dans l’équilibre climatique et pourquoi il est important de baisser nos émissions de gaz à effet de serre. Le 28 janvier 2022, salle Saint-Ildut à Sizun de 18h à 21h avec Marion Devilliers et Juliette Mignot, intermède musical par Soig Siberil, et exposition de photographie subaquatique de



Conférence 2 : les modèles et les projections d’évolution du climat ? 29 avril 2022 à Brasparts

Pierre Tandéo et Anne-Marie Tréguier (CNRS/IUEM) présenteront les projections climatiques sur le prochain siècle, en introduisant les modèles de climat, les différents scénarios d’émission et en discutant des derniers résultats du GIEC (Groupe international d’experts du climat). Le sujet sera vu à travers la situation géologique et géographique particulière du Finistère. Dans le massif Armoricain, on s’attend à une hausse des températures mais surtout une modification du régime des pluies (diminution globale mais pluies marquées l’hiver). L’objectif est de souligner l’importance des décisions politiques en montrant quelle sera la réponse du climat aux différents scénarios d’émission possibles. La conférence abordera également les solutions

locales : digues contre la montée des eaux, aménagement des berges des rivières, réhabilitation des zones humides, réduction de la déforestation, structuration et préservation du bocage, construction de haies et de talus, évolution des pratiques agricoles et nouveaux choix d’espèces cultivées, etc. Le 29 avril 2022 de 18h à 21h à Ti Menez Are à Brasparts.

Conférence 3 : quels liens entre biodiversité et changement de climat ? 8 juillet 2022 à Pleyben

En perspective des rapports du GIEC, les travaux de l’IPBES (plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques”) décrivent très clairement l’effondrement du vivant, ce qui représente l’une des urgences absolues de la crise écologique. La conférence portera donc sur les impacts du changement climatique sur la biodiversité mondiale et locale, avec un focus sur les écosystèmes aquatiques et leurs niveaux d’échelles emboîtés. Il est important que le grand public comprenne la notion de « services écosystémiques » : l’ensemble des biens et services, matériels ou immatériels produits par les écosystèmes au bénéfice de nos sociétés humaines. La conservation et la restauration des écosystèmes aquatiques et humides contribuent donc au bien-être social en particulier dans le contexte climatique actuel.

Conférence 4 : l’eau douce en Finistère : risque de rivières à sec en été ? 28 octobre 2022 à Landerneau

Les projections climatiques indiquent une baisse des précipitations dans le Finistère, avec des étés plus secs et des hivers plus humides et ventés. Dans le même temps, la population du Finistère croît significativement tandis que le modèle dominant de production est toujours plus gourmand en eau. Enfin, la géologie finistérienne a peu ménagé de réserves souterraines d’eau (nappes phréatiques) et la ressource en eau de notre territoire réside essentiellement dans ses eaux de surface (62 % des prélèvements s’effectuent dans les cours d’eau). Dans ce contexte, la

disponibilité et la vulnérabilité de la ressource en eau douce représentent des enjeux écologiques, économiques et sociétaux majeurs et urgents face aux effets attendus du changement climatique. Les solutions pour éviter la raréfaction de l’eau douce sont multiples : réduction de la consommation individuelle, récupération des eaux de pluie (ce qui diminue aussi les inondations),optimisation du réseau d’approvisionnement, amélioration des systèmes d’épuration, etc. La conférence sera aussi l’occasion d’échanger sur les risques liés à l’installation de barrages et à la modification artificielle des rivières.

La Maison de la rivière de Sizun a besoin de sang neuf !