L’école du saumon – Salmo skol – de la Maison de la rivière de Sizun

La Maison de la rivière de Sizun est un espace d’exposition et d’éducation à l’environnement bien connu en centre Finistère, qui travaille beaucoup avec les écoles via des ateliers naturalistes. Mais cette année, certains bénévoles, qui sont aussi experts en sciences de l’environnement, voire pêcheurs ont eu l’idée de créer une école d’été du saumon, la Salmo (Sciences appliquées aux écosystèmes limniques, maritimes et océaniques) skol (école en breton). Destinée à des étudiants en Master 2 Science de la mer et du littoral (SML) ou étudiants ingénieurs membres de l’ISblue, cette école d’été pourra créer une passerelle entre le milieu associatif et celui de la recherche. Elle permettra surtout aux étudiants d’observer le saumon, poisson emblématique des rivières du centre Finistère sur son terrain : les petits fleuves côtiers, l’estuaire de la Rade de Brest et l’Atlantique Nord.

Des saumons finistériens très menacés, particulièrement en mer

Le saumon proliférait autrefois dans les rivières bretonnes mais il se fait rare de nos jours, sous la pression des activités humaines : si l’état des cours d’eau – où le saumon vient pondre – pose problème à l’espèce (obstacles en tous genres, pollutions en estuaires, dégradations du lit des rivières…), les pratiques de pêche en mer ont également un impact. S’y ajoute l’effet du changement climatique à plusieurs échelles : locale, régionale et globale sur une espèce très sensible notamment aux températures.

Cette formation « les pieds dans l’eau des fleuves côtiers bretons » permettra par ailleurs d’aborder de nombreuses matières : l’hydrologie, la géographie, la géologie, la météorologie, l’océanographie, le climat, les sciences halieutiques, le droit et l’économie.