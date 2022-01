Par ordre des Peaky Blinders !

Birgmingham années 1920, la famille Shelby règne en maîtresse sur la ville. Contrebande, racket, vol et assassinats, tout est bon pour se hisser au sommet.

Ceux qu’on appelle les Peaky Blinders sont bien décidés à tout donner pour la dernière saison de la série éponyme.

Et oui, toutes les bonnes choses ont une fin, alors en attendant la der’ des der’, Culture et Vous vous propose de partir à la rencontre des plus célèbres des gangsters anglais, par ordre des Peaky Blinders !