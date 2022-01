Un sommet pour l’océan mondial à Brest du 9 au 11 février 2022

Après les Cop (sommets autour du climat) et les sommets de la Terre autour des questions de biodiversités, la France lance le One ocean summit, sommet de l’océan, unique en effet sur notre planète puisque toutes les mers sont connectées (ou presque). Et surtout, ce qui représente 70% de la surface du globe est traversé de multiples enjeux, tant climatiques que commerciaux (puisque l’essentiel des marchandises passe par le trafic maritime), politiques et sociaux (les migrations traversent les mers)… Les représentants des Etats qui se sentent concernés par la question de l’océan, de sa gestion et de son avenir communs, se retrouveront donc à l’invitation d’Emmanuel Macron à Brest le 11 février 2022, avec des scientifiques et acteurs de monde économique maritime. Auparavant, ce sont les acteurs de la société civile (associations notamment) mais aussi le grand public qui pourront échanger au cours de 9 ateliers et 5 forums. Brest accueille donc ce premier sommet mondial qui, s’il est un succès, pourrait devenir régulier.