Le trio Gabriels a sorti leur deuxième projet Bloodline, 4 titres pour nous en mettre plein la vue

Gabriels, au pluriel

Gabriels, ce sont trois têtes, mais une seule voix, celle de Jacob Lusk, il vient du quartier de Compton à Los Angeles. Avant Gabriels il était chanteur de Gospel, directeur d’une chorale, c’est aussi un ancien choriste de Diana Ross et un candidat de l’émission télé American Idol. À ses côtés, Ryan Hope, un réalisateur de films, c’est à lui qu’on doit le nom du groupe, par rapport à la rue où il a grandi, Avenue Saint Gabriel. Pour finir, il y a Ari Balouzian, un compositeur de bande son. Ils ont sorti leur EP Bloodline début décembre, sur le label Atlas Artists. Le groupe est tout récent, il s’est formé en 2016 mais il a fallu attendre 2020 pour qu’un premier EP voie le jour, avec Love And Hate In Different Time. Ils proposent une musique, entre un gospel rétro, une soul poignante, des allures de lo-fi et des inspirations R&B.

Relier la musique et la vidéo

Ari et Ryan ont rencontré Jacob sur un tournage. Le groupe relie les mondes de la musique et de la vidéo, et ça ne s’arrête pas là. Le clip du morceau qui les a fait connaître est dans cette lignée, de mêler la musique et l’image. C’est le morceau Love and Hate in a Different Time, et le clip, réalisé par Ryan Hope, retrace les histoires intimement liées de la danse et de la vidéo. Et il se termine par une magnifique séquence, de Jacob qui interprète Strange Fruit, de Billie Holliday, dans un mégaphone, pendant une manifestation Black Lives Matter à Los Angeles. Ce titre était sorti sur le premier EP du groupe, sorti en 2020. Pour Bloodline, ils ont opté pour un style plus minimaliste et plus brut. Et le morceau Innocence qui ouvre l’EP est au paroxysme de cette idée de simplicité, tout en étant à mon goût le plus puissant de l’EP, mais paradoxalement c’est le moins écouté des 4 titres.