Naviguez comme au Haut Moyen Âge avec l’association Gward an oad

Gward an oad travaille avec d’autres associations de reconstitution historique, Ar soudarded, Letavia ou l’archéosite de Pont-Croix 1358. L’association a pour but de préserver et promouvoir le patrimoine maritime historique et les savoir-faire de la navigation de Bretagne (la nôtre et celle d’Outre-Manche). Gward an oad pratique l’archéologie expérimentale et vise notamment la construction d’un navire du XIVème siècle.

Naviguer jusqu’en Écosse sur deux curraghs

En attendant, elle navigue sur ses trois bateaux : un faering du XIVe siècle (bateau à clins, bordages qui se recouvrent comme des ardoises) et une yole de Bantree (XVIIIe siècle) mais surtout le Brioc et le Sant Efflam, deux curraghs de 10 à 12 mètres, bateaux traditionnels irlandais en bois avec une coque en cuir et des voiles carrées, très légers et maniables ; ce sont ces voiliers avec lesquels les moines évangélisateurs irlandais auraient navigué vers l’Europe, dont l’Armorique, aux Ve et VIe siècles. À bord, on se chauffait en entretenant un feu dans des auges en pierre, certaines ont été préservées jusqu’à notre époque et ont débouché sur la fausse idée que les moines avaient navigué à bord de « vaisseaux de pierre »… Sur ces curraghs, l’association prévoit de naviguer jusqu’en Écosse en été 2022, en passant par la Cornouailles et le Pays de Galles, après avoir récupéré les plans d’un autre navire à clins (traditionnel écossais) de 15 mètres qui sera construit à l’archéosite de Pont-Croix.

Vous pouvez soutenir l’association Gward an oad et même naviguer sur ses bateaux, de mai à septembre.