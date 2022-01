The Mighty Soulmates : ah comme c’était mieux avant… Retour dans les années 90 !

Bonjour et bienvenue dans sonar ! Aujourd’hui ce que je vous présente est assez exceptionnel. Le groupe américain THE MIGHTY SOULMATE sort son premier projet. Issus d’enregistrements réalisés au siècle dernier, Volume 1 sorti sur le label Be With Records. Attendez je vous explique, l’histoire est assez incroyable.

Et Crac !

The Mighty Soulmates c’est un groupe de quatre mecs, André, St Paul, Mic et Gardner. Ils vivent en Californie parce que ce sont des pros de la musiques. André St Paul et Mic jouent dans l’entourage de la légende Prince, que vous connaissez sûrement toutes et tous. Le dernier, Gardner, est le parolier de Madonna. Autant dire que ce sont des pointures mais ce sont aussi des amis, des frères de l’âme. Des Soulmates.

En 1993, ils décident de faire quelque chose ensemble et se lancent dans une série de compos. Les 4 loustics se retrouvent dans la baraque de Gardner aménagée en studio. Une jolie baraque au Nord de Los Angeles comme on peut se le payer quand on touche des droits sur les chansons de Madonna…

Ils passent le meilleur été, ils bossent ensemble régulièrement composent, répètent, enregistrent, mixent et puis CRAC ! S’écroule la maison de Gardner lors du tremblement de Terre de Northridge en 1994. Une secousse de magnitude 7 sur l’échelle de Richter qui a eu raison de ce projet musical. Entre autre, car the « Northridge Earthquake » est l’une des plus grandes catastrophe naturelle de l’histoire des Etats-Unis d’Amérique.

J’ai pas fini l’histoire mais pour vous mettre dans l’ambiance on va « Get Down » sur Radio Evasion.

Welcome to Los Angeles, 1994 !

Quel anachronisme délicieux. Le temps s’arrête et on revient à l’époque de Prince, à l’époque de Madonna, du disco dance et du bikini sur la plage. Cette même époque ou on se mitonnait encore en pensant que ce mode de vie était désirable. Cet album est donc un vestige, la relique du monde d’avant. On pourrait presque en parler dans notre émission truelle et sac à dos, sur Radio Evasion… Quoi ?? on me dit à l’oreillette que ce monde et toujours présent ??? Jeanne, au secours !!

Du coup les gars avait fourni du beau travail et après le tremblement de terre de 1994, ils ont un peu lâché l’affaire, ils ont tout mis de côté et sont retourner vaquer à leur travaux respectifs de citoyen américain. 30 ans ! 30 ans, plus d’un quart de siècle s’est écoulé avant qu’ils se décident à ressortir les pistes et à publier ce classique !

En tout cas je dis allez y à fond, vous qui êtes aussi nostalgique et qui détestez le chant du coq, le bruit des feuilles ! On est en voiture sur le Sunset Boulevard. Chevrolet USA, pas Mexico quesstucrois ! La clim à fond, des doudounes sur la banquettes arrière. Des converses. Un blue jean levis. André, St Paul, Mic et Gardner sont là pour redorer votre jeunesse… Peut-être surtout la leur haha : on écoute Back in the Days.

A bientôt dans Sonar !

