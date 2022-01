De la Hongrie au Brésil avec l’album Laroyê de Àbáse

Bonjour et bienvenue dans sonar ! Aujourd’hui je vous parle de l’album Laroyê, sorti par Àbáse sur son propre Label Oshu records. Bienvenu dans un monde ouvert et tropical.

Album Collaboratif

Àbáse, c’est le pseudo de Szabolcs Bognar. Au départ il est claviériste et il sévit sur la scène hongroise. On le voit dans les bars et les salles de concerts de Budapest, il est aussi présent sur la scène électro. Bognar est déjà un musicien expérimenté, mais souhaite prendre à bras le corps sa création musicale et s’imprégner d’influences nouvelles.

En 2017 il réalise son rêve de gosse : il part 5 mois au Brésil et il y va à fond. Tout part de là. C’est tout un monde qui le happe ! Avec son clavier et ses petits doigts il est allé à la rencontre des artistes dans tout le Brésil.

Pour lui Laroyê, c’est la quête du groove de l’unité. D’ailleurs son nouveau pseudo, Àbáse signifie « collaboration » dans la langue Yoruba, parlée principalement au Nigéria et au Bénin.

Nouveau nom, nouvelles perspectives. Il pose ses bagages Dans la bouillonnante Salvador de Bahia, et à Rio de Janeiro la grande, frénétique et plutôt caliente. Il collabore autant avec des jeunes autant avec des vétérans de la musique do Brazil.

Bog le Bricoleur

Les collaborations sont électriques et éclectiques. Avec Afrojazz, Letieres Leite, Luciane Dom, il explore les genres traditionnels afro-brésiliens, tout en gardant sa patte de producteur électro, un pied dans le hip-hop et dans le breakbeat. Le tout est super jazz de ouf

Le problème du bon voyageur, c’est qu’il voyage léger. Vous pensez qu’il a enregistré en studio insonorisé, micro cardioïde, cabine, pistes, ingé son au rapport et tout et tout.. Non non, il a composé son album avec un zoom dans des petits apparts, des chambres d’hôtels… En scred on l’appelle Bog le Bricoleur !

C’est peut-être enregistré en bricolant mais ça se ressent pas sur la qualité. Ca se ressent plus sur l’âme de cet album qui est vraiment caliente.

Àbáse rapproche les gens, des cultures qui a priori ont peu en commun. Il ramène le brésil et l’Afrique au cœur de la culture européenne. C’est un coup de génie que très peu réalisent.

On écoute le morceau phare Awo Ossanyin dans lequel Àbáse invite Defono de Omulu et Afrojazz.

A bientôt dans Sonar pour une nouvelle découverte musicale !!