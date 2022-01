Le Slavez-vous ? Le transsibérien

Emprunter le transsibérien, c’est parcourir le plus grand pays au monde : la Russie, de Moscou à Vladivostok, sur 9 289 km de voies ferrées. Voyager en train, c’est prendre le temps de la découverte : celle des autres, car le train est un lieu de rencontres et d’échanges, et celle du pays avec les villes et paysages qui défilent aux fenêtres de son compartiment. Du Tatarstan à la Bouriatie du lac Baïkal à l’Océan Pacifique, le transsibérien appelle le voyageur à parcourir la Russie profonde.