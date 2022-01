Les vêtements de style médiéval de Bruno Ar Gwrier à Locronan

Pour créer ses vêtements d’inspiration médiévale, Bruno fait appel à des historiens médiévistes ou aux quelques vêtements d’époque retrouvés par les archéologues. Ce sont eux qui peuvent lui indiquer les modèles, les coupes qu’il reproduit.

Des matières naturelles et du cousu main

Les matières sont quant à elles naturelles (lin et laine, rarement de la soie), comme au Moyen Âge, mais il est souvent difficile de les trouver localement ! Bruno s’approvisionne en tissus de qualité du côté de Compiègne, et beaucoup sont fabriqués en Pologne. Il privilégie les vêtements du XIVe siècle, qui étaient amples et agréables à porter.

L’atelier réalise aussi bien des habits de « manants », des cotes de travail, que les tenues que portaient les nobles et bourgeois fortunés. Ils peuvent être utilisés comme costumes lors de fêtes médiévales ou spectacles mais certains peuvent être portés dans la vie quotidienne. Bon nombre de nos habits modernes sont d’ailleurs des reproductions de modèles inventés au Moyen Âge.

Pour une tenue complète (de la tête aux pieds), cousue à la main, comptez 500 euros environ. Le tailleur vend sur les marchés et lors des événements médiévaux mais il travaille aussi sur commande et sur mesure dans son atelier de Locronan.