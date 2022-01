Flight Facilities sort son deuxième album FOREVER, le duo australien est fidèle à lui même

Atterrissage en 2014

Flight Facilities, c’est deux DJ et producteurs australiens, Hugo et Jimmy, et si vous cherchez des infos sur eux attention aux fake news, c’est des plaisantins, ils ont déjà fait croire à un journaliste qu’ils étaient Calvin Harris. Ils sont dans la musique depuis une dizaine d’années, ils ont commencé à mixer sur des scènes électro de Sidney, et ils ont réussi à se faire un nom avec le single Crave You.

On peut dire qu’ils ont atterri sur terre en 2014, avec leur premier album Down To Earth. L’album a été disque d’or, ils ont été programmés à Coachella, et ils ont même réussi à placer un son dans le jeu GTA V. Ils explorent un peu de nouveauté avec un album live avec l’orchestre symphonique de Melbourne, en 2015. Et depuis, silence radio pour l’avion australien. Sûrement le triangle des Bermudes. Aucun album en 7 ans, juste des singles par-ci par-là, mais bon, les fans commençaient à avoir faim d’un album bien nourrissant. Les voilà donc, fin 2021, avec leur 2e album, FOREVER.

La même formule

FOREVER c’est le fruit de 5 ans de travail, Hugo & Jimmy se sont concertés pour décider de ce qu’ils voulaient faire avec cet album. Ils voulaient qu’on reconnaisse leur style, mais qu’on sente aussi la progression. Down To Earth était un peu un album de chambre, alors que FOREVER est plus professionnel. Pour définir FOREVER, ils disent que c’est un mix entre là où ils étaient, où ils sont, et où ils vont. Avec les mêmes fondations et le même ciment que Down To Earth, la collaboration. Flight Facilities ont invité de nombreux artistes, et il y a des habitués, 4 artistes qui étaient déjà sur leur premier album, le duo néo-zélandais Broods, le groupe DRAMA de Chicago, ou encore la chanteuse australienne Emma Louise. Mais ils testent des nouvelles collaboration, comme le morceau bien funky, Lights Up, avec le rappeur Channel Tres, de Compton. Le groupe arrive à s’adapter à chaque artiste, tout en gardant leur signature électro. On a même quelques titres qui sortent du lot, comme Wait & See, dans un style doux et atmosphérique, ou même avec les deux morceaux solos, The Ghost et Altitude, le premier électro à fond et l’autre à la limite de la folk. En bref, dans cet album vous êtes sûr de trouver votre bonheur, il y en a pour tous les goûts. Et si vous faites partie de ceux qui disent qu’ils écoutent de tout, alors vous allez tout aimer.