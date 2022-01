La contrebassiste Hélène Labarrière et son groupe Puzzle en résidence à Run ar Puñs

Trois fois cinq pièces du Puzzle

Plongée dans le jazz depuis son adolescence dans les années 1980, en passant par les clubs parisiens, Hélène Labarrière vit depuis 15 ans en Bretagne, aiguillonnée notamment par Plages magnétiques avec qui elle est artiste associée. L’association (organisatrice de l’Atlantique jazz festival) l’a poussée à constituer cette nouvelle formation Puzzle, avec 4 comparses : Catherine Delaunay (clarinette), Robin Fincker (saxophone), Stéphane Bartelt (guitare), Simon Goubert (batterie). Les 5 pièces du puzzle se connaissant peu, il faut construire une figure et c’est l’objet de cette résidence en deux temps (janvier et février 2022) à Run ar Puñs. La formation compte en fait 5 autres pièces « cachées » – Sylvain Kassap, François Corneloup, Marc Ducret, Jacky Molard et Dominique Piffarelli – à qui Hélène Labarrière a demandé de travailler sur des compositions dédiées à 5 femmes qui l’inspirent et à qui on doit le progrès vers l’émancipation et l’égalité de toutes et tous : Louise Michel, Anjela Davis, Emma Goldman, Thérèse Clair et Jeanne Avril.

Le jazz comme espace de liberté

Hélène apprécie la vitalité de la Bretagne, ses associations, ses artistes. Elle continue à travailler avec ses amis parisiens mais elle a depuis découvert d’autres univers, avec les artistes bretons du traditionnel comme Jacky Molard ou avec d’autres. Elle a aussi flirté avec la musique contemporaine, le slam et le rap, le conte ; elle apprécie les frontières tout en restant fidèle au jazz et… à sa contrebasse fétiche, celle qui l’accompagne depuis qu’elle a 18 ans (même si elle en possède 4) ! Et pour faire corps avec son instrument, Hélène Labarrière pratique les arts martiaux comme l’aïkido.

Pour découvrir l’alchimie de Puzzle à Run ar Puñs, il faudra patienter jusqu’au 6 mars 2022 (également le 4 mars 2022 au Vauban à Brest).