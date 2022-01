L’artiste ukrainienne Alina Pash sort encore un projet, un EP de 4 titres qu’elle a appelé ‎НОРОВ

Un pari risqué

Alina a grandi dans les Carpates ukrainiennes, ces montagnes qui traversent plusieurs pays d’Europe de l’Est, et qu’on retrouve à l’ouest de l’Ukraine. Elle est attachée à ses racines, et n’hésite pas à utiliser sa culture dans sa musique. Elle a pris le pari de chanter en ukrainien, et d’écrire ses titres d’albums et de chanson en cyrillique, ce qui n’aide pas à se faire connaître à l’international. Mais Alina a quand même toutes ses chances, elle a atteint la finale de l’émission X-Factor, un équivalent de « La Nouvelle Star » chez nous. Et elle se fait connaître en Ukraine avec un premier single, Bitanga. Quand elle l’a sorti, son téléphone a tellement sonné et vibré qu’il a pas tenu trente minutes. Suite à ça elle crée sa maison de disques, Bitanga Blood, pour aider les jeunes artistes ukrainiens, russes, et anglais. Mais c’est cette année que le succès commence vraiment à montrer le bout de son nez. Elle est nominée au concours MME, Music Moves Europe. Un prix qui récompense l’artiste européen de l’année, aux côtés de quelques artistes qu’on a déjà présentés dans Sonar, Ladaniva pour l’Arménie, ou Meskerem Mees qui représentera la Belgique.

Quatre projets en quatre ans

C’est en 2019 qu’elle sort son premier album. Elle le sort en deux parties, PINTEA:GORY et PINTEA:MISTO. Dans 2 styles différents, un plus traditionnel, dédié à son village natal, et l’autre plus électro, hip-hop, dédié à la ville de Kiev. Alina aime beaucoup mélanger le moderne et le traditionnel, mais ça lui a aussi causé des petits soucis. Elle s’est attirée une petite polémique quand elle a été invitée à interpréter l’hymne Ukrainien le jour de la fête nationale, et qu’elle a interprété une version rap de l’hymne. Elle a fini par sortir un deuxième album en 2021, розМова (rozmova), qui veut dire printemps, et il a été très apprécié par la critique. Puis elle sort l’EP ‎НОРОВ en décembre, avec le titre Мотанка qui a très bien marché, et qui a même servi pour une pub de basket pour puma. Alina se sert de sa nouvelle notoriété pour militer sur des causes qui lui tiennent à cœur, diverses et variées, l’égalité hommes-femmes, les violences conjugales, la prévention contre le suicide, ou la protection des animaux. On espère qu’elle continuera dans cette lancée de productivité, avec déjà 4 projets en 4 ans.