Contribuez à HistoRade, un projet de recherche sur l’histoire environnementale de la rade de Brest

Le projet de recherche est parti du constat que la pêche en rade de Brest est quasiment fermée cette année encore, faute de ressources : huîtres plates, coquilles Saint-Jacques, palourdes y ont presque disparu. Pour comprendre pourquoi, Lucas Bosseboeuf, historien et écologue, consacre sa thèse à l’histoire environnementale et sociale de la rade de Brest. D’autres chercheurs participent à Historade. Plusieurs disciplines vont donc confronter leurs visions et leurs méthodes : histoire, cartographie, biologie, écologie…

Le projet est financé pour 3 ans mais il pourrait durer bien au-delà tant il est riche et ambitieux. Son territoire lui-même est vaste : la rade de Brest en tant qu’espace maritime, mais aussi les terres alentour, les bassins versants des fleuves qui l’alimentent (Aulne, Elorn), jusqu’à 80 km des côtes !

Les chercheurs vont s’intéresser au passé sous l’eau (état des fonds marins et des espèces animales et végétales, polluants), sur l’eau (pratiques de pêche) et sur terre (pratiques agricoles). Les dimensions à explorer sont elles-mêmes diverses et comprennent aussi des aspects culturels : rapport entre les humains et leur environnement, goûts culinaires selon les époques, etc.

Quant à la période temporelle explorée, elle aussi est potentiellement énorme : de la préhistoire à nos jours.

Appel à la population des abords de la rade de Brest pour récolter des documents

Tout dépendra des données récoltées. Pour l’instant Lucas Bosseboeuf s’est surtout penché sur les archives départementales et municipales, voire nationales (de la Marine). Il a déjà constitué des dossiers thématiques sur la motorisation des bateaux de pêche, les fraudes des pêcheurs et les huîtres plates.

Plusieurs outils permettent de visualiser les recherches au fur et à mesure comme la frise chrono-systémique qui place dans le temps différents événements humains ou naturels, changements de pratiques ou de techniques, état de santé des ressources marines, pollutions, etc. De même, une carte interactive permettra à toute personne ou association de sauvegarde du patrimoine de déposer d’éventuels documents : cartes postales, photo, carnets de bord, notes, documents administratifs, tenues de compte (les chercheurs peuvent les numériser pour vous).

Si vous pensez détenir des documents qui peuvent intéresser cette recherche sur l’histoire environnementale et sociale de la rade de Brest, rendez-vous sur le site internet d’HistoRade ou sur sa page Facebook