Traou coz Kastellin conserve le patrimoine agricole et mécanique du pays de Châteaulin

Daniel Le Fur a commencé par s’intéresser aux vieilles machines agricoles ; puis il a lancé l’association de préservation et de transmission du patrimoine agricole, Traou coz Kastellin il y a plus de 10 ans. Le groupe, principalement composé de retraités, s’occupe de plusieurs domaines : la réparation de tracteurs, de batteuses et de mécanique agricole du siècle passé, mais aussi de Solex, de motos, de voitures et même de vélos depuis quelques temps.

Fête des moissons l’été, fête de la soupe l’hiver

En plus d’exhiber leurs chromes les plus rutilants dans des balades ouvertes à toutes et tous certains dimanches d’automne et d’été, ils organisent aussi deux fêtes par an. La première, celle des moissons a lieu en août, la seconde est la fête de la Soupe, qui a traditionnellement lieu en décembre.

Si vous disposez de vieilles bécanes, de tracteurs âgés attendant leur heure au fond d’une grange, d’un vélo rouillé ou bien que vous souhaitiez apprendre à réparer ou utiliser un de ces outils de l’ancien temps, n’hésitez pas ! Daniel et ses acolytes se feront un plaisir de venir vous débarrasser de vos vieilleries pour leur donner une seconde vie, et plus encore de vous apprendre à le faire par vous-même ! Que vous soyez du premier âge ou du troisième, allez donc leur rendre visite et échanger vos meilleures recettes de soupes comme de mécanique, ils vous accueilleront tous les jeudis sur le site de l’ancienne caserne de pompiers de Châteaulin.